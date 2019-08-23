توقيف 17 شخصًا وجرح 4 شرطيين بسبب اشتباكات في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة عن توقيف 17 شخصًا، وإصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة، وذلك خلال مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن، قرب مخيّم معارضين لقمة مجموعة السبع المنعقدة في منتجع بيارتيس، في أورونيي في جنوب غرب فرنسا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.



وقالت المصادر الشرطية، إن الشرطيين أصيبوا بجروج طفيفة جراء إطلاق قنبلة يدوية الصنع، ولكن الوضع الحالي تحت السيطرة.



يُذكر أن قمة السبع من المتوقع أن تنطلق في دورتها الـ45 المعروفة اختصارًا بـ"جي 7"، غدًا السبت، في مدينة بياريتس الفرنسية ولمدة ثلاثة أيام، بحضور لفيف من الزعماء والرؤساء، في ضيافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.