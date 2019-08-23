الغزالي حرب: بعض الأطباء يكتبون أدوية غالية بالاتفاق مع الصيدليات

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بطب جامعة القاهرة، إن السكر مرض خبيث لا يشعر المصاب بآثاره على الصحة.



وأضاف حرب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك علاقات مؤكدة بين السكري والأزمات القلبية، والعمى، وبتر القدم، والاكتئاب"، موضحا أن السكر يترتب عليه الإصابة بالاكتئاب بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة مع الشخص الطبيعي.



وأكد أستاذ أمراض الباطنة، خطورة مرض السكري، وتوفر جميع أنواع الأدوية المعالجة له في مصر، لكن بعض الأطباء يكتبون للمرضى أدوية باهظة الثمن، بالاتفاق مع الصيدلية أو شركة الأدوية، أو ربما تقليدا للأطباء الكبار.