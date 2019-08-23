3 إجراءات صارمة اتخذتها سنغافورة لمحاربة السمنة (فيديو)

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكري، بطب جامعة القاهرة، إن البيئة المصرية أصبحت مكمن للإصابة بمرض السكر.



وأضاف الغزالي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سنغافورة واجهت مشكلة مرض السكري منذ 20 عاما، بعدما وجدوا زيادة في وزن الشباب وبدأوا في اتخاذ نظام صارم بفرض رياضة إجبارية على الجميع، ومنعوا الإعلان عن الأغذية ذات الدهون المشبعة.



وأشار إلى أن سنغافورة قررت منع الأغذية ذات السعرات الحرارية من "الكانتين" المدرسي، موضحا أن مرض السكر يصيب الشخص بالاكتئاب، ويؤدي إلى بتر القدم والفشل الكلوي والإصابة بالعمى في بعض الحالات، واصفا إياه بأنه مرض خبيث يصيب الملايين من الأشخاص.