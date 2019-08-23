"أوساكا" تتعافى وتستعد للدفاع عن لقبها في أمريكا المفتوحة للتنس

تحسنت حالة نعومي أوساكا بعد إصابتها في ركبتها خلال الاستعداد لرحلة الدفاع عن لقبها في أمريكا المفتوحة للتنس ولا تتوقع اللاعبة اليابانية أن تحد هذه الإصابة من مستواها في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.



وحامت شكوك حول قدرة أوساكا المصنفة الأولى عالميا على المشاركة في البطولة الأسبوع الماضي بعد أن انسحبت من دور الثمانية في سينسناتي إثر شعورها بألم في ركبتها اليسرى.



وقالت أوساكا (21 عاما) لوسائل الإعلام داخل ملعب لويس ارمسترونج قبل انطلاق أمريكا المفتوحة ”الوضع يتحسن. بدأت ألعب لفترة أطول يوما بعد يوم. أشعر بتحسن.



”لحسن الحظ أنا أتعافى بسرعة لهذا أعتقد أن الأمور تبدو جيدة“.