هاني شاكر يطرب حضور حفله في مهرجان القلعة بأغنية "يا بلدي"

بدأ منذ قليل حفل المطرب هاني شاكر، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



وبدأ شاكر الحفل بأغنية وطنية بعنوان "بلدي يا بلدي"، بمصاحبة المايسترو مصطفى حلمي وسط أجواء وطنية وهتافات الجمهور.



ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر خلال الحفل نخبة مختارة من أعماله منها: (بحبك أنا، بعد حبك، لو رحت بعيد، وعد مني، يا ريتني مع قلبك، أنا قلبي ليك، غلطة، لو بتحب، لسة بتسألي، عَلِّىِ الضحكاية).