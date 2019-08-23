أسعار النفط تهبط مع تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، من بينها النفط الخام، في تصعيد آخر للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 58 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.34 دولار للبرميل.



وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار، أو 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 54.17 دولار للبرميل.



ينهي الخام الأمريكي الأسبوع منخفضا 1.3 بالمئة بينما صعد برنت 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع.



وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة على 5078 من المنتجات التي منشأها الولايات المتحدة بما في ذلك النفط الخام، ومنتجات زراعية مثل فول الصويا.