بورصة وول ستريت تهوى مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية الصينية

هوت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 623.34 نقطة، أو 2.37 بالمئة، إلى 25628.90 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 75.84 نقطة، أو 2.59 بالمئة، ليغلق عند 2847.11 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 239.62 نقطة، أو 3.0 بالمئة، إلى 7751.77 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 1.83 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.44 بالمئة وداو جونز 0.99 بالمئة.