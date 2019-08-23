محمد رمضان يسجد على مسرح الساحل بعد غنائه "مافيا"

سجد الفنان محمد رمضان علي مسرح حفله بالساحل الشمالي، بعدما قال للجمهور إنهم نعمة كبيرة، يجب شكر الله عليها، وذلك عقب انطلاق حفله بأغنية مافيا، ليغني بعد السجود أغنية هتولع.



وقدم رمضان شو استعراضي بقياده المخرج تامر كرم، الذي أظهر مسرح الحفل بشكل نال إعجاب الحاضرين.



الجدير ذكره أن جمهور الحفل اقتحم المسرح بعد مناوشات مع الحراس نتيجة كسر الجمهور البوابات الخاصة بدخول حاملي التذاكر المميزة لحفل الفنان محمد رمضان في بورتو غولف.



وعقب كسر البوابات تعرض عدد كبير من الجمهور للوقوع أرضًا بسبب الهرج والمرج الذي حدث بسبب كسر البوابات، وهو ما أوقع عدد من الجروح لحاضري الحفل.



وأضطر منظمي حفل محمد رمضان لاستخدام الحراس لإيقاف التوغل لمسرح المنطقة المميزة بالحفل، حيث قاموا بالاستعانة بهم لإيقاف الجمهور بالعصي.



وسادت حالة من الغضب على الجمهور؛ وهو ما جعلهم يقتحمون مسرح الحفل وسط حالة من الهرج والمرج.