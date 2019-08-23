كوريا الجنوبية تحمّل اليابان مسؤولية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية

حمّل القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية (البيت الأزرق)، اليوم، اليابان المسؤولية عن إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية بين البلدين وسط الخلاف التجاري المستمر والجدل الدائر حول قضايا تاريخية.



وفي مؤتمر صحفي، صرح كيم هيون- تشونغ، نائب مدير مكتب الأمن الوطني بالبيت الأزرق بأنه "لم يعد هناك أي مبرر" للحفاظ على اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية لأنها اتفاقية لتبادل الاستخبارات العسكرية الحساسة على أساس "مستوى عال من الثقة".



وقررت سول أمس الخميس إنهاء الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2016 لتبادل المعلومات العسكرية حول البرامج النووية والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.