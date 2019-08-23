روسيا تدعو أوروبا للتدخل لمنع انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية

ناشد نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأوروبية الانتباه إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة لضبط التسلح تعود لزمن الحرب الباردة، وحذر من سباق تسلح جديد محتمل.



وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعا "دميتري بوليانسكي" القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات لمنع نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في قارتهم.



فبعد انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في الثاني من أغسطس، أجرت الولايات المتحدة مؤخرا تجربة إطلاق صاروخ كروز أرضي، وهو ما كانت المعاهدة ستحظره.



وقال بوليانسكي، متذكرا فشل روسيا في دعم معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في العام الماضي داخل الأمم المتحدة، "لقد فوجئنا للغاية بالموقف الذي يتخذه زملاؤنا الأوروبيون بعناد".



وتساءل بوليانسكي قائلا "هل أنتم سعداء اليوم لأنكم فضلتم في ديسمبر الضغط على الزر الأحمر؟ ألا تفهمون حقا أنكم تعودون إلى وضع تستهدف فيه الصواريخ المدن الأوروبية من جهات مختلفة؟".