الديهي: الفرنسيون نجحوا في إثارة الإعلام العالمي تجاه "بياريتز"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الفرنسيين نجحوا في إثارة ذهن وسائل الإعلام العالمية تجاه مدينة "بياريتز" التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، بعد اختيارهم لها لاستضافة مؤتمر "جي 7" الخاص بالدول السبع الصناعية الكبرى.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إن ما قامت به فرنسا من تنظيمها للمؤتمر بهذه المدينة يعد بمثابة أنها "تنادي" العالم للسياحة في بلادها، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون سبب الاختيار استراتيجيًا لم يعرفه أحدا.



وأشاد " الديهي"، بما شاهده من رقي وحضارة في هذه المدينة، متابعًا "كنت بتخيل أن "سوتشي" الروسية من أنقى الأجواء حول العالم الروسية، ولكن بعدما ذهبت إلى بياريتز اكتشفت أن بها درجة نقاوة عالية أكثر منها.



ولفت "الديهي"، إلى أن الكثير من ملوك العالم جاءوا إلى هذه المدينة بهدف الاسترخاء والاستمتاع، مستطردًا: "مدينة تجعلك تفكر إلى أبعد الحدود، سبحان من خلق وصور ورسم هذه الصخور اللي زي ما تكون مرسومة زي اللوح الفريدة".

قصة تمثال السيدة العذراء على صخرة مريم في شاطئ بياريتز الفرنسية#بالورقة_والقلم #TeNTV pic.twitter.com/JUw3VcHTzM — برنامج بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) August 23, 2019