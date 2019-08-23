لم يكن ريكو ابن طنط فكيهة، في فيلم إشاعة حب 1960 شاذا، إذ لم ينتشر مصطلح الشذوذ أو اعتباره ظاهرة ترصدها السينما بعد، وفي فيلم فتاة شاذة بطولة شويكار ورشدي أباظة وأحمد رمزي إخراج أحمد ضياء الدين عام 1964، قد يتبادر إلى ذهن المتلقي أن المقصود من عنوان الفيلم هو الشذوذ المتعارف عليه في العقود التي تلت فترة الستينيات، إذ لم يكن ذاك المصطلح أو ظهور الشواذ أنفسهم منتشرا في السينما المصرية وقتها، ربما ظهر في بداية السبعينيات من خلال أفلام حمام الملاطيلي للمخرج صلاح أبو سيف 1973 وفيلم المتعة والعذاب في 1971.

أما عن فتاة الأفيش الشاذة فهي عارضة أزياء شابة تعاني من مشاكل عائلية وتتعرف على رسام يستعين بالفتيات لاستخدامهن كموديل للوحاته، ومن ثم تتورط الفتاة في علاقة مع سياسي مرموق.

قصة الفيلم مأخوذة عن فضيحة كريستين كيلر وعشيقها وزير الدفاع البريطاني جون بروفمو، والتي كانت تعمل مع المخابرات السوفيتية، والتي عرفت بقضية بروفومو هى فضيحة سياسية بريطانية تتضمن علاقة جنسية قصيرة في عام 1961 بين جون بروفومو، وزير الدولة للحرب في حكومة هارولد ماكميلان، وبين كريستين كيلر، البالغة من العمر 19 عاما حينها، حيث كانت تعمل كـ"عارضة أزياء". وبسبب هذه القضية نفى بروفومو في 1963.



