ورش فنية وحلقات نقاشية بثقافة البحر الأحمر (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، تقديم الأنشطة الثقافية والفنية لروادها، حيث عقد بيت ثقافة القصير حلقة نقاش بين مسئولة المكتبة ومجموعة من الرواد من الأطفال عنوانها "اقرأ وفكر واكسب معلومة"، تم خلالها طرح بعض الأسئلة على الأطفال ليفكروا ويكتسبون معلومة مفيدة، وضمن الأنشطة الفنية التى ينظمها بيت ثقافة أم الحويطات أقيمت ورشة فنية شارك فيها مسئول الفنون التشكيلية بالموقع الأطفال على عمل أشكال من الصلصال وعمل مناظر طبيعية وبعض الشخصيات الكرتونية.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية لإعادة تدوير السيديهات القديمة للمدربة حسناء جمال مستخدمة بعض الخامات منها "سيديهات، ورق كانسون، فوم لامع، شمع"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا مسابقات ترفيهية للأطفال فى فك وتركيب ألعاب البازل، وتفعيلا لرعاية النشىء واكتشاف المواهب.



وزار بيت ثقافة سفاجا حضانة الإيمان لاكتشاف المواهب في الغناء والأداء الحركي باعتبار أن الطفل الموهوب نبتة تتطلب منا الإهتمام والرعاية.