ختام فعاليات حفل «بينسوتير» بمسرح الأنبا رويس

اختتم مسرح الأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، فعاليات الاحتفالية الكبرى الذى أطلقت اليوم، تحت عنوان «بينسوتير»، بقيادة الاوركيسترا، المايسترو چان بشرى، للمخرج رامى نبيل.



وشارك بفعاليات الحفل القس موسى رشدى الشهير بـ"اللحن الروحانى"، والمرنمة مونيكا لمعى، وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الترانيم الحديثة والتسابيح التراثية والأعمال الكتابية الملحنة والالحان القبطية.



كما شارك بفعاليات الاحتفالية، فريق كورال صوت الراعى بقيادة راجي كمال، والفرقة الموسيقية بقيادة جان بشري، وهندسة صوتية، كيرلس القمص بيشوي، وقام بتقديمها الإعلامية سارة نجيب.