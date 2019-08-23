سفير أمريكا الجديد في ليبيا يوجه أول رسالة لليبيين

قال السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في أول ظهور له، إن بلاده تعلم أن الليبيين يتوقون لتأمين مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وأن الولايات المتحدة تشترك معهم في تحقيق هذا الهدف.



وأضاف في تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في ليبيا، بحسب قناة 218 الليبية، مساء اليوم، أن تعيينه جاء كخطوة جديدة لأول مرة منذ عامين، حيث تم تكليفه سفيرا لبلاده بتعيين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتم المصادقة على تكليفه من مجلس الشيوخ الأميركي.



وأشار نورلاند إلى أنه خلال العامين الماضيين عملت مجموعة متتالية من الدبلوماسيين الأمريكيين ذوي الخبرة كقادة مؤقتين للسفارة الأميركية في ليبيا.



وأكد أن مهمته ترتكز على العمل مع جميع الأطراف في ليبيا في الغرب والشرق والجنوب والتي تسعى لتشكيل دولة ليبية موحدة بإمكانها الصمود وحدها كقوة قادرة على ضمان الاستقرار وتحقيق الرخاء في جميع أنحاء البلاد.



وأشار نورلاند إلى مشاركة بلاده بفاعلية في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال التفاوض والحل التوافقي.







