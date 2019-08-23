الأنبا إسحق يلتقي شعب طما بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

ترأس الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، اللقاء العام لإيبارشية طمام اليوم، من كنسية رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري، بمشاركة عدد كبير من الكهنة، بالإضافة إلى حضور عدد غفير من شعب المنطقة.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم للسماء أمس الخميس 22 أغسطس.





