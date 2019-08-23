حراس محمد رمضان يعتدون بالعصي على جمهور حفله في الساحل الشمالي

استخدم حراس الفنان محمد رمضان، "العصي" لتفريق جمهور حفله في الساحل الشمالي.



وكسر الجمهور البوابات الخاصة بدخول حاملي التذاكر المميزة لحفل الفنان محمد رمضان في بورتو غولف.



وعقب كسر البوابات تعرض عدد كبير من الجمهور للوقوع أرضًا بسبب الهرج والمرج الذي حدث بسبب كسر البوابات، وهو ما أوقع عدد من الجروح البسيطة لحاضري الحفل.



وأضطر منظمي حفل محمد رمضان لاستخدام الحراس لإيقاف التوغل لمسرح المنطقة المميزة بالحفل، حيث قاموا بالاستعانة بهم لإيقاف الجمهور بالعصي.



