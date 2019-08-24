تعرف على أسعار المانجو فى الأسواق

استقرت أسعار المانجو، اليوم السبت، في الأسواق، نتيجة وفرة المعروض منها.





وتراوحت أسعار المانجو العويس بين 14 و24 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 10 و16 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر كلان مابين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور مابين 10 و16 جنيهًا للكيلو.



