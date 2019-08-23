هاني شاكر: لا استطيع منع محمد رمضان من الغناء

علق المطرب هاني شاكر على حفل المطرب محمد رمضان المقام حاليًا في الساحل الشمالي بالتزامن مع حفله الغنائي الذي يحييه بعد قليل على مسرح محكى القلعة ضمن فاعليات الدورة الـ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.



وقال "شاكر" في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المطرب محمد رمضان عضوًا في نقابة المهن التمثيلية، ولا تستطيع نقابة الموسيقيين منعه من الغناء.



وأضاف إنه عقد اجتماع مع محمد رمضان منذ أيام، إتفقا فيه سويًا على الظهور بالشكل اللائق خلال حفله الغنائي بالساحل الشمالي، وعدم الظهور عاريًا، مشيرًا إلى أنه تفهم الأمر، وكان مستجيبًا للشروط، قائلا:"كان نفسي أحضر حفلته في الساحل، وأشوفه وهو بيغني بس حفل القلعة منعني".