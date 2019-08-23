أول رد من ريهام سعيد على منعها من مزاولة المهنة (فيديو)

بعد دقائق معدودة من قرار نقابة الإعلاميين، منع ريهام سعيد من تقديم أي برامج إعلامية، وإبلاغ النيابة العامة عن ممارسة المذكورة للمهنة دون تقنين وضعها بالنقابة، قامت ريهام بإعادة نشر جزء من حواراتها مع مرضى السمنة، معلقة عليه:"دول هما مرضي السمنة، مش اللي انتوا بتتكلموا عنهم".

وخلال مقطع الفيديو قالت ريهام:"لازم تعرف إنك لو تخنت هتموت"، وفي حديثها لأحد مرضى السمنة من الأطفال، قالت:" كل واحد عنده مشكلة، مشكلته بتبقى أكبر لو الناس عايرته بيها".

وقررت شبكة قنوات الحياة، قرت وقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقتها الأخيرة.



وقالت في بيان إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.



وأضافت شبكة قنوات الحياة، أنها تحترم مشاهديها كافة وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

من جهتها، قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، خلال اجتماعها الطارئ، منع ريهام سعيد من تقديم أي برامج إعلامية، وإبلاغ النيابة العامة عن ممارسة المذكورة للمهنة دون تقنين وضعها بالنقابة.



وقالت النقابة فى بيانها إن ريهام غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن مزاولتها للمهنة يعرض القناة للمسائلة القانونية.

