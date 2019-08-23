ليفاندوفسكي يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اقترب من تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، لمدة موسمين خلال الأسبوع المقبل.



وكان "ليفا" هدفا للعديد من الأندية الأوروبية قبل موسمين أبرزها ريال مدريد الإسباني، لكن "البافاري" أصر على بقائه وهو ما رحب به اللاعب صاحب الـ31 عاما.



صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن بايرن ميونيخ سيجدد عقد ليفاندوفيسكي خلال الأسبوع المقبل لمدة موسمين، لينتهي في صيف 2023، بناء على رغبة اللاعب في البقاء وإنهاء مسيرته بين صفوف الفريق.



وكان ليفاندوفيسكي طالب إدارة بايرن بضم عدة لاعبين مميزين، عوضا عن رحيل الفرنسي فرانك ريبيري واعتزال الهولندي آريين روبن، وهو ما تم بالتعاقد مع إيفان بيريسيتش من إنتر ميلان الإيطالي وفيليبي كوتينيو من برشلونة الإسباني، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لكل منهما.



ويعد ليفاندوفيسكي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ بايرن ميونيخ، فهو رابع الهافين التاريخيين برصيد 191 هدفا.



وانضم اللاعب البولندي لصفوف النادي البافاري خلال صيف 2014، قادما من الغريم التقليدي بروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.



وتوج المهاجم البولندي بـ10 ألقاب، وهي الدوري الألماني 5 مرات وكأس ألمانيا مرتين و3 ألقاب من السوبر الألماني.



وكان ليفاندوفيسكي سجل هدفين في تعادل فريقه أمام هيرتا برلين، بنتيجة 2-2، الجمعة الماضي، في افتتاح مباريات الدوري الألماني.