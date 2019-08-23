تعادل مثير بين العين وشباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي الإماراتي

سجل المهاجم التوجولي لابا كودجو فودوه هدفين في تعادل ناديه العين 22 مع منافسه شباب الأهلي دبي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، بكأس الخليج العربي الإماراتي، الجمعة.



وافتتح لابا كودجو فودوه التسجيل في المباراة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، سددها على يسار الحارس ماجد ناصر.



وتعادل لوفانور هنريقو دي سوسا لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 64، بهدف من ضربة مقصية رائعة.



لكن لابا كودجو فودوه عاد وسجل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 80، ومن ركلة جزاء كذلك، وسددها على يمين الحارس ماجد ناصر.



واقتنص أحمد خليل هدف التعادل لشباب الأهلي دبي من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.



ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة في المركز الثالث.