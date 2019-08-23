تفاصيل رؤية ولي العهد السعودي لتطوير الإعلام في العالم الإسلامي

كشف الإعلامي السعودي عون أل متعب، تفاصيل رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطوير مجال الإعلام.



وقال أل متعب، في حواره ببرنامج "أمرك يهمنا"، المذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء اليوم الجمعة، إن أهداف ولي العهد السعودي، لا تقتصر على السعودية، وإنما تصل للعالم الإسلامي.



وأشار إلى أن ولي العهد صنع نقلة كبيرة في المجالات كافة، وأصبح أيضا هناك محاسبة لمن يخالف ويجد جزاءه مهما كان.



وأوضح أن شعبي السعودية ومصر أخوة في الدم والعرق واللغة وفي كل شيء، وأي جهة تحاول الإيقاع بينهما ستفشل.