"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من مزاولة المهنة.. وتبلغ النيابة العامة



وقررت النقابة التنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط.

وكانت شبكة قنوات الحياة، قررت وقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقتها الأخيرة.



وقالت في بيان إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.



وأضافت شبكة قنوات الحياة، أنها تحترم مشاهديها كافة وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها. وكانت شبكة قنوات الحياة، قررت وقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقتها الأخيرة.وقالت في بيان إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.وأضافت شبكة قنوات الحياة، أنها تحترم مشاهديها كافة وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، خلال اجتماعها الطارئ، منع ريهام سعيد من تقديم أي برامج إعلامية، وإبلاغ النيابة العامة عن ممارسة المذكورة للمهنة دون تقنين وضعها بالنقابة.وقالت النقابة فى بيانها إن ريهام غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن مزاولتها للمهنة يعرض القناة للمسائلة القانونية.