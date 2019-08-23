لامبارد يكشف غيابات تشيلسي ضد نورويتش بالدوري الإنجليزي

كشف فرانك لامبارد، أسطورة ومدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، عن غيابات فريق البلوز خلال مباراته غدا أمام نورويتش سيتي بالجولة الثالثة للدوري الانجليزي الممتاز.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كانتي يعاني من إصابة، وسنرى إن كان سيشارك أم لا، أما رودريجير فهو غير جاهز".

أضاف: "بيدرو غاب عن التدريب الأخير لكنه متاح للمباراة، كلوم هودسون حالة تتحسن لكنه غير جاهز، فترة التوقف الدولي ستكون مفيدة له".

وعن مباراة نورويتش قال: "لدينا مباراة مهمة أمام خصم قوي، يجب أن نحترم الخصم".



ويمتلك تشيلسي لنقطة فقط من مباراتين في الدوري الانجليزي بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد 4-0 والتعادل ضد ليستر سيتي 1-1.