ميسي سيكون بديلا أمام ريال بيتيس

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون بديلا خلال مباراة فريقه أمام ريال بيتيس في الدوري الاسباني.



ويستضيف برشلونة نظيره ريال بيتيس مساء الأحد، على ملعب "الكامب نو"، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الليجا الإسبانية.



وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي سيتواجد على مقاعد البدلاء خلال المباراة، حيث يخشى المدرب إرنستو فالفيردي في المخاطرة به.



وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي سيشارك في المباراة ولكن من الشوط الثاني، ويتوقف هذا على موقف المباراة سواء بتقدم البارسا أو التعادل أو التأخر.



كان برشلونة تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو 1-0 بهدف قاتل من إمضاء المخضرم أرتيز أدوريز.