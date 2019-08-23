رئيس الوزراء الكندي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

غادر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، بلاده متوجها إلى فرنسا لحضور قمة قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

ومن المقرر أن يناقش ترودو الكثير من المواضيع الهامة على جدول أعماله ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قادة العالم سيتوصلون إلى أي توافق في هذا التجمع.



كما سيناقش ترودو العلاقات مع الصين، والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين الذي يتسبب في أضرار جانبية في جميع أنحاء العالم، بجانب مناقشة التطورات في هونج كونج، والوضع في فنزويلا.



وقد دعت أيضا مجموعة السبع إلى "التطرق إلى المشكلة الطارئة" لإطفاء الحرائق في غابات الأمازون.



واتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أمس الخميس الرئيس الفرنسي ماكرون بالعمل "بعقلية استعمارية"، بعدما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع في قمتهم في بياريتس قضية حرائق الغابات في الأمازون.



كما ستطرح مسألة الاقتصاد العالمي الذي قد يواجه ركودا على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.