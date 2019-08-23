مدرب بيتيس: أتمنى ألا يتعافى ميسي الآن

يتمنى خوان فرانسيس روبي المدير الفني لفريق ريال بيتيس، ألا يتعافى أسطورة برشلونة ليونيل ميسي الآن قبل مباراتهما المرتقبة الأحد في الجولة الثانية من الدوري الاسباني.



وقال مدرب بيتيس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كنت أتمنى أن تستمر إصابة ميسي لبعد مباراتنا، ولكن أعتقد أنه سيشارك أمامنا بل وسيلعب أساسي".



أضاف: "علينا التحلي بالشجاعة أمام برشلونة، هم لديهم غيابات أخرى مثل سواريز وديمبلي، ولكن جودة اللاعبون الآخرون بالفريق جيدة للغاية".



وتابع: "برشلونة هو برشلونة رغم الغيابات، يجب أن يكون لدينا بعض الجرأة خلال المباراة من أجل التغلب على الخصم".



كان برشلونة قد تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو 1-0 بهدف قاتل من إمضاء المخضرم أرتيز أدوريز.