جيرارد يحيي توريس بعد اعتزاله

أنهى المهاجم الإسباني فرناندو توريس الحاصل مع منتخب بلاده على كأس العالم في 2010 مسيرة كروية حافلة دامت 18 عاما اليوم، بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع فريق ساجان توسو الياباني.



واعتزل توريس (35 عاما) بعد الخسارة 6-1 أمام فيسيل كوبي الذي يضم أندريس إنييستا وديفيد فيا زميليه السابقين.



وعقب المباراة التي أقيمت على استاد ايكيماي ريال ستيت المكتظ بالجماهير تلقى توريس، الذي لعب في أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان، تحية عبر مقطع فيديو من ستيفن جيرارد زميله السابق في ليفربول.



وقال لاعب منتخب إنجلترا السابق "أهنئك على مسيرتك الرائعة، كنت أحب اللعب بجوارك وأن أجلس معك في غرفة الملابس".



وأضاف "أتمنى أن نتمكن من استعادة تلك الأيام.. وقت أن كنت أدرك أن بوسعك أن تنطلق بسرعة من خلف المدافعين لتصلك تمريراتي".



وتابع: "كنت تنجح في الاستفادة حتى من التمريرات السيئة. كم افتقد تلك الأيام".



وشكر توريس، الذي سيشغل منصب مستشار في النادي الياباني، الجمهور في كلمة ألقاها وأعرب خلالها عن إعجابه بفريق ساجان توسو الذي أفلت العام الماضي من الهبوط.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن توريس قوله "أستطيع أن ألمس مدى الحماس الصادق الذي يتمتع به الجميع في هذا النادي بداية من الرئيس.. فهناك حلم للمستقبل وخطة رائعة".



وأشار "أقول لزملائي في الفريق أنكم ومنذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها رحبتم بي وفتحتم لي ذراعيكم. أشكركم".



وأردف "في العام الماضي وقع الفريق تحت ضغط كبير (بسبب الخوف من الهبوط) لكنكم ظللتم محتفظين بالشعور الإيجابي. أشعر بالامتنان لجهودكم".



وفي رسالة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليومية، كتب إنييستا قائلا إنه "من محاسن الصدف أن تقودنا دروب الحياة إلى اليابان لنقول وداعا".



وأضاف لاعب وسط برشلونة السابق "جمعتنا كرة القدم منذ أكثر من 20 عاما حين كنا صغارا ولن تفرقنا أبدا".



وواصل: "بدأنا الطريق بعيدا عن الأضواء والكاميرات ثم تقاسمنا آلاف التجارب قبل التتويج بكأس العالم لبلدنا".



وكتب إيكر كاسياس القائد السابق لمنتخب إسبانيا على تويتر "تنهي اليوم مرحلة في حياتك يحق أن تفخر بها. "شكرا على كل ما قدمته لنا وشكرا على أنني استمتعت بصحبة زميل مثلك".



وشارك توريس، الذي أحرز أكثر من 100 هدف مع أتلتيكو مدريد في فترتين، لأول مرة مع منتخب إسبانيا في 2003 وسجل هدف الانتصار في نهائي بطولة أوروبا 2008 على ألمانيا قبل أن يشارك في فوز منتخب بلاده بكأس العالم لأول مرة في 2010 ثم الاحتفاظ بلقب بطولة أوروبا في 2012.



وتوج توريس أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي بالإضافة إلى الدوري الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، لكنه كان أكثر تألقا مع ليفربول بعد أن أحرز 81 هدفا في 142 مباراة.