توفيق عكاشة: "اختشوا على دمكوا وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار"

أبدى الإعلامي توفيق عكاشة، استيائه من كثرة شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار وارتفاع فواتير الكهرباء.



وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "نحن في حالة بناء دولة في ظل حصار عدو، حصار دائري من النار السودان والجزائر وسوريا واليمن والعراق والصومال".



وأضاف: "اختشوا على دمكم بقى، مش هنشتغل شكايين بالكهرباء، بطلوا شكاوى".

