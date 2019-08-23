توفيق عكاشة: "اختشوا على دمكوا وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار"
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:32 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
أبدى الإعلامي توفيق عكاشة، استيائه من كثرة شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار وارتفاع فواتير الكهرباء.
وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "نحن في حالة بناء دولة في ظل حصار عدو، حصار دائري من النار السودان والجزائر وسوريا واليمن والعراق والصومال".
وأضاف: "اختشوا على دمكم بقى، مش هنشتغل شكايين بالكهرباء، بطلوا شكاوى".
وقال عكاشة، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "نحن في حالة بناء دولة في ظل حصار عدو، حصار دائري من النار السودان والجزائر وسوريا واليمن والعراق والصومال".
وأضاف: "اختشوا على دمكم بقى، مش هنشتغل شكايين بالكهرباء، بطلوا شكاوى".