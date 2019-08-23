التحقيق في حادث غرق مدرس ونجلته في نهر النيل بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، مساء اليوم الجمعة، جثامين مدرس ونجلته، كانوا قد لقيا مصرعهما وذلك بعد غرقهما في نهر النيل بالقرب من منطقة شركة السكر بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



وفي وقت سابق تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع، خالد عبد العظيم إبراهيم، ٤٣ عامًا، وطفلته رحاب البالغة من العمر ١٤ عامًا، وذلك بعد غرقهما في مياه نهر النيل أمام شركة السكر بدائرة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثث الضحايا من مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.