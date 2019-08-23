الأرجنتيني فإذا تاسع صفقات نادي ألميريا الاسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني، المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي السابق، اليوم الجمعة، عن صفقته التاسعة لموسم (20192020).



ووفقًا للحساب الرسمي للنادي، فإن اللاعب الجديد هو الأرجنتيني فالنتين فادا (23 عامًا)، الذي انضم قادمًا من بوردو الفرنسي، لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.



وكان ألميريا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني قد أبرم 8 صفقات، في وقت سابق من هذا الصيف، بعد انتقال ملكيته إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الحالي، والرئيس السابق لهيئة الرياضة بالمملكة.



ويعد أبرز هذه الصفقات ضم كل من، إيفان باليو، وجياني رودريجيز، ويانيس رحماني، وجونزالو بيينو، وخوان إيبيزا.