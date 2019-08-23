فريدة عثمان تواصل تألقها في الألعاب الإفريقية

حصدت نجمة السباحة المصرية، فريدة عثمان، اليوم الجمعة، ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليا بالمغرب، وذلك في سباق 100 متر فراشة، بزمن جديد على صعيد منافسات الدورة، قدره 58:70 ثانية.



وحققت البطلة المصرية ذهبيتها الأولى، أمس، في سباق 50 متر فراشة.



ونجحت السباحة المصرية هانيا مورو، في اقتناص الميدالية الذهبية أيضا لسباق 400 متر حرة، بزمن قدره 4:21:36، لتحصل على ثالث ذهبياتها في الدورة الحالية.



وحصد السباح المصري مروان القماش الميدالية الفضية، في سباق 400 متر حرة، اليوم أيضا، بينما توج زميله أحمد أكرم بالميدالية البرونزية.