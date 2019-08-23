أوساكا: تعافيت من الإصابة وأشعر بحال جيدة

بدت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا الجمعة متفائلة قبل أيام من بدء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وأكدت أنها شُفيت تماما من إصابة الركبة التي أجبرتها على الانسحاب من بطولة سينسيناتي.



وقالت أوساكا حاملة لقب البطولة بعد تغلبها العام الماضي على سيرينا ويليامز: "لقد كنت أتدرب يوميا لوقت أكبر. وتعافيت من الإصابة سريعا وأشعر بحال جيدة حاليا".



وأجابت اليابانية على أسئلة حول الحظ السيء للاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز، حيث أسفرت قرعة البطولة عن مواجهتها للاعبة الروسية ماريا شارابوفا في الدور الأول، وهي مباراة ستحمل تطلعات كبيرة.



وأكدت أوساكا: "بالطبع سأشاهد المباراة وأعتقد أن نيويورك بأكملها ستشاهدها أيضا".