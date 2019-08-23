عقب فوزها بفضية التايكوندو.. رضوى رضا: انتظروني في طوكيو

أهدت بطلة منتخب مصر للتايكوندو فوزها بفضية نهائى منافسات التايكوندو فى وزن - ٥٧ كجم إلى كل من دعمها.



وأعربت رضوى عن سعادتها بهذا الفوز قائلة: "خضت منافسات قوية والحمد الله توجت كل الجهود بالميدالية الفضية، وأهدى الفوز لكل من ساندنى ودعمنى من أجل تحقيق الفوز، وأوجه الشكر لكل من تابعنى وانتظرونى فى طوكيو ٢٠٢٠".



جاء هذا الفوز على صالة قصر الرياضة (مولاى عبد الله) بمدينة الرباط، فى إطار فعاليات دورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



ووصلت رضوى للنهائى بعد فوزها فى أول مبارياتها بدور ربع النهائي على لاعبة ليسوتو ريتابيل تجوتجو بنتيجة ٢٣-٥، ثم فازت في دور نصف النهائي على لاعبة كوت ديفوار باناسا ديوماند بنتيجة ٥-٣.