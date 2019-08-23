جوايدو: معارضو مادورو لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية

قال زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، إن معارضي الرئيس نيكولاس مادورو لن يشاركوا في أية انتخابات تشريعية مبكرة يدعو الأخير إليها.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن جوايدو قوله، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشاركة في أية منافسة انتخابية في ظل بقاء حكومة مادورو ستكون "مسرحية هزلية".



ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.