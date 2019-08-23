اختفاء سيدة سعودية في أسطنبول والشرطة التركية عاجزة عن معرفة مكانها

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، فيديو يسلط الضوء على حادث اختطاف سيدة سعودية في مدينة أسطنبول التركية قبل أيام.

وأشار الفيديو إلى أن المواطنة السعودية عبير اختفت بجوار أحد فنادق أسطنبول بالجزء الآسيوي، حيث تقيم وأسرتها.

ولفت الفيديو إلى أن المواطنة كانت موجودة في أسطنبول رفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها.

وتضمن الفيديو تسجيلا صوتيا منسوبا لزوج المواطنة السعودية ، والذي يتهم فيه الشرطة التركية بالتقصير في البحث عن زوجته.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض شقيقين سعوديين لاعتداء مسلح، في أثناء سياحتهما في تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.



