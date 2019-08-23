النفط يتراجع 2% عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم، مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليسجل خسائر أسبوعية.



ورداًَ على التعريفات الأمريكية المحتملة، أعلنت الصين استهداف سلع من واشنطن بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام بداية من الشهر المقبل.



وبعد قرار الصين، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات بوقف الإنتاج في الصين ونقل أعمالها خارج بكين والعودة إلى الولايات المتحدة.



وتراجعت أسعار النفط نحو 4 بالمائة خلال الجلسة، مع تصعيد الحرب التجارية لكنها قلص نصف خسائرها تقريبًا بعد أن كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بمقدار 16 منصة خلال الأسبوع الجاري.



وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبرتشرين الأول بنسبة 2.1 بالمائة مُسجلًا 54.17 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعًا خلال الجلسة عند 53.24 دولار للبرميل.



وسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 1.3 بالمائة.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.8 بالمائة إلى 59.43 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعًا عند 58.30 دولار للبرميل.