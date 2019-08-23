الجيش الليبي يقبض على قيادي بميليشيا «ثوار طرابلس»

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، مساء اليوم، القبض على قيادي بميلشيا "ثوار طرابلس" وهو في طريقه للهرب إلى تونس.



وقال المركز في بيان نشر على صفتحته الرسمية بموقع فيس بوك: «القبض على القائد الميليشياوي الميداني عبدالرحمن محمد عبدو.(المعروف بالزيقرا) من مدخل الطائرة في طريقه للهروب الى تونس ومجموعة ميليشيا ما يعرف بثوار طرابلس يهددون وتوقع مواجهات مسلحة.علما ان المدعو لديه اكثر من جريمة قتل».



يشار إلى ميليشا "ثوار طرابلس" يقودها الإرهابي هيثم التاجوري، وتضم عددًا من العناصر الإجرامية فى طرابلس، وتتمركز فى مقر مزرعة النعام فى تاجوراء، ولها تمركزات أيضًا فى منطقة عين زارة فى معسكر الساعدى ومقر الاستخبارات بطريق الشط، وتسيطر على البريد المركزى وعدد من الوزارات ومديرية أمن طرابلس.