مدرب أرسنال يطلب من النني الرحيل عن الفريق

وجه أوناي إيمري مدرب أرسنال طلبًا صريحًا لنجميه الألماني شكوران موستافي، والمصري محمد النني بضرورة الرحيل عن النادي هذا الصيف.



وأنفق أرسنال 152.4 مليون يورو هذا الصيف لتعزيز صفوفه بضم كل من بيبي، وساليبا، وتيرني، وديفيد لويز ومارتينيلي، وسيبايوس. فيما جنى فقط ثلث ما أنفقه من المبيعات (50.3 مليون يورو). غادر أيوبي، بيليك، كوسيلني، أوسبينا، جنكينسون وآسانو، إضافة إلى لاعبين رحلوا مجانًا كـرامسي، ليشتشتاينر، وويلبيك.



ولا يزال إيمري يريد تقليص قائمة اللاعبين في فريقه معلنًا رغبته في رحيل موستافي والنني وذلك في مؤتمر صحفي وقال: "في العام الماضي، لم يكن موستافي والنني سعيدين لأنهما لم يلعبا. تحدثت إليهما عدة مرات وفي مرحلة ما قبل الموسم، وأعتقد أنه من الإيجابي بالنسبة لهما أن يغادرا ويوقعا لنادٍ آخر يمكن أن يكونا فيه أساسيين وسعيدين ويستمرا في حياتهما المهنية، فهم لاعبان رائعان، لكن مع العديد الاعتبارات ستكون لديهما فرص أقل للعب. هما يعرفان الوضع ونتمنى لهما التوفيق".



وينتهي عقد المدافع الألماني في عام 2021 بينما ينتهي عقد لاعب خط الوسط المصري في عام 2022. كلف اللاعبان 41 مليون يورو (فالنسيا) و12.5 مليون يورو (بازل). الآن يجب عليهما البحث عن فريق جديد ويأمل أرسنال في الحصول على بعض المال من بيعهما، بالإضافة إلى توفير راتبيهما.