وقف برنامج ريهام سعيد ومنع ظهورها على الشاشة

أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة، اتخذ قرارا بوقف برنامج "صبايا" ومقدمة البرنامج السيدة ريهام سعيد، جاء ذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.



هذا ويستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.



كما تؤكد شبكة قنوات الحياة أنها تحترم جميع مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.