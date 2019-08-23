مصطفى بكري يهاجم ترامب بعد تصريحه "أنا المختار"

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أن الله اختاره لخوض الحرب ضد الصين.



وقال "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "آخر شطحات ترامب. بوش زمان قال إنهم اختاروه ليقوم بالحرب الصليبية، وترامب وكأنه يقتبس من التوراة، ويقول أنا المختار".



وأضاف بكري: "تصريح يعبر عن العقيدة الصهيونية لترامب، وهو واضح على قراراته، لهذا الصهاينة يعتبرونه أكثر رئيس أمريكي قدم خدمات لإسرائيل".