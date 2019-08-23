«أوبرا جامعة مصر» تعيد حفلات «أضواء المدينة» بمشاركة كبار المطربين

أعلن الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تنظيم حفلات دورية فى أوبرا الجامعة تحمل اسم «أضواء المدينة»، ضمن برنامج فنى مستمر طوال العام يحييه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.

وقال «الطوخى» إن هذا النشاط الفنى يستهدف فى المقام الأول استعادة ريادة مصر فى مجالات الموسيقى والغناء، إلى جانب خلق حالة من البهجة على الساحة الفنية التى أصبحت متعطشة لهذا النوع من فنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء: «حفلات أضواء المدينة هى أول نشاط فنى ينظم فى مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد تحويله إلى أوبرا جامعة مصر». وذكر الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، أن حفلات «أضواء المدينة» المزمع تنظيمها ستتضمن العديد من الفقرات الفنية، أبرزها مجموعة من الفقرات الغنائية التى يقدمها نخبة من كبار المطربين الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة، حيث يجرى حاليًا التنسيق للتعاقد مع كبار النجوم لإحياء هذه الحفلات، المقرر تقديمها فى الأسبوع الأخير من كل شهر.

كما تتضمن الحفلات تقديم استعراضات فنية فى بداية كل حفلة مستوحاة من الفولكلور المصرى، لعكس ما تتمتع به مصر من رصيد كبير فى مجالات الفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب تقديم فقرة موسيقية خلال هذه الحفلات تتضمن عزفًا لمختارات من الموسيقى العربية الشهيرة، بهدف تقديم برنامج فنى متكامل به جميع عناصر الإبداع.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر واحدًا من الصروح العلمية المهمة فى مصر، وهى عضو عامل فى اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية.

وتضم الجامعة كلية للطب ومستشفى جامعيًا على أحدث الطرز العالمية، إضافة إلى وجود دار أوبرا داخل الجامعة، ما جعلها تتميز عن غيرها من الجامعات الخاصة، وجعل الإقبال عليها يتزايد بشكل لافت للأنظار. كما تتميز هذه الجامعة بأن مصروفاتها أقل بكثير من جميع الجامعات الخاصة مراعاة لظروف أولياء الأمور.

ويتولى رئاسة مجلس أمناء الجامعة الدكتور خالد الطوخى، الذى يتمتع بشخصية نادرة فى إدارة الجامعة، ولديه حكمة بالغة فى التعامل مع الأزمات، وقد أثبت مؤخرًا بحكمته البالغة قدرة فائقة فى علاج حملة التشويه الممنهجة التى تعرضت لها الجامعة.



