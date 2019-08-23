مؤتمر لتوعية الشباب قبل الدخول في مجال الاستثمار في الأوراق المالية

تنظم مؤسسة "استثمار وبنوك" مؤتمر "التنمية الأقتصادية وريادة الأعمال"، بحضور عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار وريادة الاعمال في مصر من الكوادر الشابة.



يناقش المؤتمر التنمية الاقتصادية فى الوقت الحالى، إضافة الى كيفية التعامل مع الاوراق المالية بالنسبة للمستثمرين الشباب، ودورها فى زيادة الاستثمار القومى.



كما يضم المؤتمر، ورشة عمل للمشروعات الضغيرة الشبابية، إضافة الى ورشة عمل عن البرمجة ودورها فى مجال التسويق، ودور التدريب فى مجال الاقتصاد وريادة الأعمال والإستثمار فى الاوراق المالية.



يحضر المؤتمر العديد من الكوادر الهامة فى مجال الاقتصاد المصرى، الدكتور يسرى الشرقاوى خبير الإستثمار الدولى، الدكتور رمضان النجار، أستاذ علم الإقتصاد والإدارة، الدكتور عمرو ابو الخير، المحلل الإقتصادى وأدرارة الاعمال.









