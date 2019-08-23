إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بابل

أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بإصابة ثلاثة أشخاص جراء تفجير شمالي محافظة بابل.



وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "تفجيرا استهدف، اليوم، منطقة المسيب شمالي محافظة بابل".



وأضاف أن التفجير أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، مبينا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى.

