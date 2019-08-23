العربي الكويتي: الاتحاد السكندري من أعرق الأندية المصرية

أكد رئيس نادي العربي الكويتي عبدالعزيز عاشور، أن مباراة فريقه مع نادى الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وستقام مساء الاثنين المقبل ستكون صعبة، نظرا لأن نادي الاتحاد من أعرق الأندية المصرية.



وأضاف عاشور – في تصريح على هامش استقباله لبعثة نادي الاتحاد السكندري عقب وصولها مساء اليوم الجمعة – أن فريق العربي استعد للمباراة جيدا، من خلال عدد من المباريات الودية، والتي كان آخرها أمام الأهلي البحريني، ونجح فى الفوز بها بهدفين مقابل لاشىء.



وأشار إلى أن الفريق سيدخل في معسكر مغلق مساء غد السبت، لمساعدة اللاعبين على التركيز في اللقاء، معربا عن أمله في تمكن فريقه من حسم اللقاء في مباراة الذهاب، خاصة وأن مباراة العودة ستكون في الإسكندرية، وأمام حشد كبير من مشجعي زعيم الثغر.

وأعرب رئيس النادي العربي الكويتي، عن أمله في خروج المباراة بالشكل اللائق والمأمول، خاصة فى ظل العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين والشعبين والشقيقين.

