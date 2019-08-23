رئيس جهاز 6 أكتوبر: قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إنه تم قبول تلقى طلبات التصالح انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون.



وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فور صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 تم تلقى الطلبات بداية من 18 يوليو بعد صدور اللائحة التنفيذية مباشرة.



وأشار المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن قانون التصالح شمل المخالفات فيما لا يخالف الاشتراطات البنائية بشكل عام مع تشكيل لجان فنية لرصدها، والتي تشكل من استشاري من نقابة المهندسين ومهندسين نقابين مدني ومعماري وأمانة فنية لهذه اللجنة مع لجنة لبت طلبات التصالح سواء بالقبول أو بالرفض.