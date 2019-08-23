"الخرطوم الوطني" يفوز على "أرتا" الجيبوتي ويتأهل للدور 32 من الكونفدرالية

تأهل نادي "الخرطوم الوطني" لكرة القدم لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه على "أرتا" الجيبوتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية على ملعب "المريخ" في الخرطوم.



أحرز أهداف المباراة كل من حسن شيخ الدين، دومنيك أبوي، ومحمد المصطفى.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.