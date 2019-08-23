"مطار القاهرة" يكشف موعد وصول آخر أفواج الحجاج

كشف أحمد فوزي، رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي، عن تفاصيل استقبال باقي أفواج حجاج بيت الله الحرام من المصريين.



وقال فوزى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عملية وصول أفواج الحجاج المصريين إلى مطار القاهرة تسير بشكل طبيعي، وبدون أي مشاكل أو تأخيرات في الإجراءات أو استلام الحقائب".



ولفت إلى أنه حتى الآن وصل أكثر من 60 ألف حاج، وفي انتظار وصول 40 ألف حاج من الأراضي المقدسة، موضحا أن آخر فوج من الحجاج المصريين سيصل في 30 أغسطس الجارى.



وأكد فوزي أن قطاع الطيران المدني وضع خطط طويلة المدى استعدادا لجميع الأحداث التي تشهدها مصر، موضحا أن مطار القاهرة شهد استقبال أكثر من مليون مودع ومستقبل للحجاج هذا العام، وتم توفير سبل الراحة كافة لهم.