حبس عامل لحيازته سلاح نارى وكمية من المخدرات بالشروق

أمرت نيابة الشروق، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازته طبنجة صوت و12 جرام هيروين وحشيش بالشروق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بطريق السويس ـ دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط م م، 33 سنة، بالمعاش ومقيم منية النصر دقهلية أثناء استقلاله السيارة رقم ر ع ى 836 ماركة جريت وول فضى اللون "ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته طبنجة صوت، 4 طلقات صوت، طبنجة بلى، كمية من الهيروين المخدر وزنت 4 جرام، كمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرام.



بمناقشته أقر بملكيته للسيارة المضبوطة بحوزته، وحيازته الطبنجتين الصوت لعمله كفرد أمن إدارى بإحدى الشركات، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.